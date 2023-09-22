وفاة الرئيس الإيطالي السابق جورجيو نابوليتانو

وأعرب مكتب رئيس الوزراء جيورجيا ميلوني، عن تعازي الحكومة الإيطالية لعائلة نابوليتانو.

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وكتب البابا فرنسيس على "تلغرام" معزياً كليو بيتوني زوجة نابوليتانو "أذكر بامتنان اللقاءات الشخصية معه، وخلالها قدّرت إنسانيته وبصيرته في اتخاذ القرارات باستقامة خاصة في أوقات حساسة في تاريخ البلاد".



وأصبح نابوليتانو رئيسا للبلاد في 2006 وانتُخب مجدداً في 2013 لولاية ثانية غير مسبوقة مدتها سبعة أعوام. وتنحى عن منصبه في 2015 معللا قراره بتقدمه في السن.

قال مكتب رئيس الوزراء الإيطالي، اليوم الجمعة، إن الرئيس السابق جيورجيو نابوليتانو، الذي ساعد في قيادة بلاده خلال أزمة الديون في عام 2011، توفي عن عمر 98 عامًا.