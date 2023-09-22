بولندا تحذّر زيلينسكي!

حذر رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، من إصدار إهانات جديدة بحق وارسو.



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وقال مورافيتسكي: "أريد أن أقول لزيلينسكي ألا يهين البولنديين مرة أخرى أبدا بالطريقة التي أهانها مؤخرا خلال خطابه في الأمم المتحدة. البولنديون لن يسمحوا بذلك أبدا"، مؤكداً أن "بولندا ستدافع عن مصالحها وتعرف كيفية تشكيل هذه المصالح".

وأضاف: "نحن الآن نقوم بتسليح أنفسنا بشكل أساسي، لكن المركز في جيشوف، وهو مركز لوجستي خاص، عمل ويعمل وسيعمل بالتعاون مع حلفائنا"، مشيرا الى أن وارسو تساعد كييف بكثافة من خلال تنظيم شحن الأسلحة.