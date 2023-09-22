رمزية المكان والرسائل في استقبال ماكرون للملك تشارلز في فرساي

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لقد كان الأمر "ساحرا للغاية"، و"الديكور لا يصدق"، "تشعر وكأنك في فيلم"، هكذا وصف المدعوون إلى طاولة ملك إنجلترا في قاعة المرايا في قصر فرساي، الحفل الفاخر الذي نظمه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون ليلة الأربعاء على شرف الملك تشارلز الثالث الذي يزور فرنسا.في مشهد أسطوري، وصل إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت والملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا إلى القصر ودخلوا على خلفية الموسيقى الكلاسيكية فيما كان جميع الضيوف واقفين بحسب مقطع فيديو نشرته وسائل الإعلام الإنجليزية.وبعدها أقيم حفل موسيقي قصير لعازف الكمان السويدي الشاب دانييل لوزاكوفيتش قبل وقت قصير من بدء العشاء في الكنيسة الملكية.وجلس الملك البريطاني بجانب رئيس الجمهورية، كما جلست الملكة كاميلا بجانب ماكرون، فيما أخذت بريجيت مكانها على يمين تشارلز الثالث.ويبدو أن استقبال رئيس دولة في فرساي هو تقليد جمهوري، لكن الطريقة التي فتح بها ماكرون أبواب قلعة لويس الرابع عشر لتشارلز الثالث، مليئة بالرموز وثقيلة بالمعاني.يرى المختص في الاتصال السياسي في معهد العلوم السياسية، فيليب مورو شيفروليه في تصريحه لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "اختيار قصر فرساي لتنظيم هذا العشاء الرسمي لم يكن سابقة. فقد عبّر إيمانويل ماكرون منذ ولايته الأولى عام 2017 عن رغبته في إضفاء طابع ملكي على الاستقبالات الرسمية للرؤساء الأجانب ابتداء من استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فرساي. وفي هذا تأكيد للقوة وتذكير بهيبة فرنسا في الماضي".وأضاف فيليب أن "مواقف كثيرة لماكرون تظهر أن الرئيس له أسلوب وممارسة ملكيين. وبهذه الخطوة، هو يحاول إضفاء الشرعية على قوته من خلال تعزيز التقاليد الفرنسية، والاعتزاز بالآثار والعمران والقصور، خصوصا أن هناك التباسا في فرنسا بين الإعجاب بممارسة جمهورية مثالية وثورية في بعض الأحيان والانبهار بالنموذج الملكي".إلى جانب رمزية قصر فرساي، يعتبر فيليب أن قائمة الأطباق الفاخرة الفرنسية التي تم تقديمها في "خزف سيفر" ووضعها على طاولة ضخمة يبلغ طولها ستين مترا في قاعة المرايا وحضرت على يد طهاة مميزين كان لها أيضا "بعد رمزي قوي. يعطي صورة إيجابية عن فرنسا على المستوى الدولي. كما أن خلق صورة مع نجوم عالميين تظهر جاذبية البلاد".وبحسب ما تناولته وسائل الإعلام الفرنسية، فقد كان من أبرز الأطباق، جراد البحر الأزرق، معكرونة الورد ودجاج بريس غولواز أو ما يعرف بدجاج الملوك، وزجاجات من النبيذ بسعر 800 يورو، وتناولها إلى جانب الملك نخبة من المشاهير من عالم الثقافة والسياسة والاقتصاد والرياضة من فرنسا وبريطانيا قدر عددهم بحوالي 150 ضيفا.