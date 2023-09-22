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عربي-دولي

قلق أميركي - ياباني بشأن تعاون عسكري روسي - كوري شمالي

Lebanon 24
22-09-2023 | 19:00
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قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم السبت، إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين ووزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاوا عبروا عن قلق بالغ إزاء النقاش الذي دار بين روسيا وكوريا الشمالية في شأن التعاون العسكري بينهما والذي شمل صفقات أسلحة محتملة.
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وأضافت الوزارة في بيان أن الوزراء الثلاثة اتفقوا خلال اجتماع قصير أمس الجمعة على الرد بحزم على أي أعمال تهدد الأمن الإقليمي في انتهاك لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وفي الأسبوع الماضي، قام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بزيارة لروسيا استمرت أسبوعا ناقش خلالها التعاون العسكري مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وعبّر المسؤولون الأمريكيون والكوريون الجنوبيون عن قلقهم من أن تكون القمة قد استهدفت السماح لروسيا بالحصول على ذخيرة من كوريا الشمالية لتكملة مخزونها المتضائل لحربها في أوكرانيا.
وقال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يوم الأربعاء إنه إذا ساعدت روسيا كوريا الشمالية على تعزيز برامجها للأسلحة مقابل مساعدتها في حربها في أوكرانيا، فسيكون ذلك استفزازا مباشرا وإن سيول وحلفائها لن يقفوا موقف المتفرج.
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