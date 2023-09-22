"قلق ثلاثي" من لقاء كيم- بوتين.. وإجماع على الردّ بحزم!

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لفتت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إلى أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين ووزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاوا، عبروا عن "قلق بالغ" إزاء النقاش الذي دار بين روسيا وكوريا الشمالية بشأن التعاون العسكري بينهما والذي شمل صفقات أسلحة محتملة.وأضافت الوزارة في بيان‭ ‬أن الوزراء الثلاثة اتفقوا خلال اجتماع قصير يوم الجمعة على الرد بحزم على أي أعمال تهدد الأمن الإقليمي في انتهاك لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وعبّر المسؤولون الأميركيون والكوريون الجنوبيون عن قلقهم من أن تكون القمة التي جمعت زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد استهدفت السماح لروسيا بالحصول على ذخيرة من كوريا الشمالية لدعم مخزونها المتضائل لحربها في أوكرانيا.وقال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يوم الأربعاء إنه إذا ساعدت روسيا كوريا الشمالية على تعزيز برامجها للأسلحة مقابل مساعدتها في حربها في أوكرانيا، فسيكون ذلك "استفزازا مباشرا" وإن سول وحلفائها لن يقفوا موقف المتفرج.