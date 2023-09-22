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عربي-دولي
زيلينسكي "أهان" البولنديين في الأمم المتحدة.. ووارسو تعترض: لن نسمح لك بذلك
Lebanon 24
22-09-2023
|
23:33
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طالب ماتيوش مورافيتسكي، رئيس الوزراء البولندي، أمس الجمعة، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعدم "إهانة" البولنديين مواصلاً لهجته الحادة تجاه كييف، بعد أن سعي الرئيس البولندي إلى تهدئة خلاف محتدم حول واردات الحبوب.
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وقرّرت بولندا الأسبوع الماضي تمديد حظر على واردات الحبوب الأوكرانية، مما أثّر على العلاقة بين كييف وجارتها التي يُنظر إليها على أنها من أقوى حلفائها منذ بدء الحرب مع روسيا في شباط 2022.
وأغضب زيلينسكي الدول المجاورة لأوكرانيا، حينما قال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن كييف تعمل على الحفاظ على الطرق البرية لتصدير الحبوب، لكنه أضاف أن "المسرح السياسي" لواردات الحبوب لا يساعد سوى موسكو.
ورداً على ذلك، قال مورافيتسكي: "أنا أريد أن أخبر الرئيس زيلينسكي بألا يهين البولنديين مجدداً أبداً مثلما فعل في الآونة الأخيرة خلال خطابه في الأمم المتحدة".
وأكد أن بولندا في السياق الجيوسياسي الحالي، ستدافع عن مصالحها وتعرف "كيفية تشكيل هذه المصالح".
وتابع في أن وارسو تساعد كييف بكثافة من خلال تنظيم شحن الأسلحة.
وأضاف: "نحن الآن نقوم بتسليح أنفسنا بشكل أساسي، لكن المركز في جيشوف، وهو مركز لوجستي خاص، عمل ويعمل وسيعمل بالتعاون مع حلفائنا".
وصرح رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، في وقت سابق من اليوم أن بولندا تلقت "الضوء الأخضر" من وراء المحيط الأطلسي وتم السماح لها "بالتخلص" من زيلينسكي. (العربية + روسيا اليوم)
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