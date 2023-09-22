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عربي-دولي

تدريبات الصين تثير مخاوف تايوان بخروج الوضع عن السيطرة

Lebanon 24
22-09-2023 | 23:34
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أعلن وزير الدفاع في تايوان أن تزايد وتيرة الأنشطة العسكرية الصينية حول تايوان في الآونة الأخيرة يزيد من احتمال خروج الأحداث عن نطاق السيطرة ووقوع اشتباك عرضي.

وقالت تايوان إن الصين أجرت خلال الأسبوعين الماضيين تدريبات عسكرية بالقرب من الجزيرة شاركت فيها عشرات المقاتلات والطائرات المسيرة وغيرها من الطائرات وقاذفات القنابل، بالإضافة إلى السفن الحربية وحاملة الطائرات الصينية شاندونغ.
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وردا على سؤال من الصحافيين على هامش البرلمان عن احتمال وقوع حادث عرضي يثير صراعا أوسع نطاقا نظرا لتكرار الأنشطة الصينية، قال وزير الدفاع التايواني تشيو كو تشنغ "هذا أمر يقلقنا للغاية".

أوضح تشنغ أن "مخاطر الأنشطة التي تشمل الطائرات والسفن والأسلحة ستزداد، ويجب على الجانبين الانتباه".

ووفق وزارة الدفاع التايوانية فإن الصين تجري عادة مناورات واسعة النطاق في الفترة من تموز إلى أيلول.

وأفادت الوزارة اليوم السبت بأن الصين أوقفت تدريباتها إلى حد كبير، وذكرت أنها لم ترصد سوى طائرتين صينيتين تعملان في منطقة الدفاع الجوي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت تايوان مرارا إنها ستلتزم الهدوء ولن تصعد الوضع، لكنها لن تسمح "بالاستفزازات المتكررة" من الصين، التي لم تدخل قواتها حتى الآن المياه الإقليمية أو المجال الجوي لتايوان.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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