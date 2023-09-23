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عربي-دولي

الاحتلال يغلق الضفة ومعابر غزة.. ويقتحم بلدة بالقدس

Lebanon 24
23-09-2023 | 01:23
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فرض إغلاق شامل في الضفة الغربية والمعابر مع قطاع غزة، وذلك اعتبارا من مساء اليوم السبت، وحتى مساء الاثنين المقبل، بمناسبة يوم الغفران اليهودي.
 
 
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وقد اقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية بلدة العيساوية شرقي القدس المحتلة حيث اندلعت مواجهات مع أهالي البلدة.

ويأتي الإغلاق الإسرائيلي في إطار موسم الأعياد اليهودية التي تبلغ ذروتها نهاية أيلول الجاري، وسط مخاوف إسرائيلية من عمليات فلسطينية.

في غضون ذلك أصيب 3 شبان فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان وتنديدا بجرائم الاحتلال المستمرة بحق الفلسطينيين وتصاعد وتيرة الاستيطان.

وفي غزة، قالت مصادر طبية فلسطينية إن فلسطينيين اثنين أصيبا خلال استهداف قوات الاحتلال عددا من نقاط الرصد التابعة للمقاومة الفلسطينية شرق قطاع غزة. ونشر الجيش الإسرائيلي صورا قال إنها لاستهداف نقاط تابعة لحركة حماس متاخمة لمناطق جرت فيها احتجاجات وإطلاق بالونات حارقة قرب السياج الأمني مع قطاع غزة.


وكانت وزارة الصحة في غزة قد قالت إن 26 فلسطينيا أصيبوا برصاص قوات الاحتلال شرق القطاع خلال تفريق مظاهرة قرب الحدود شرق مدينة غزة.

وأشعل المشاركون في التظاهرة إطارات مطاطية قرب السياج الأمني تنديدا بالاعتداءات على المسجد الأقصى. (الجزيرة)
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