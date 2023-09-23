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عربي-دولي

بريطانيا تعلن دعمها المستمر لأوكرانيا.. "مهما كلف الأمر"

Lebanon 24
23-09-2023 | 02:06
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أعلن نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المملكة المتحدة ستدعم أوكرانيا "لسنوات" إذا لزم الأمر، في مواجهتها مع روسيا.

وأضاف دودن: "إلى أن نصل إلى نهاية النزاع، ستقف المملكة المتحدة إلى جانب أوكرانيا مهما كلف الأمر لأسابيع وأشهر، بل ولسنوات إذا اقتضت الضرورة".
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في وقت سابق من أيلول قال رئيس الأركان العامة البريطانية باتريك ساندرز إن بلاده تقوم بتدريب ما بين 30% و40% من "المتطوعين" الأوكرانيين.
المصدر: روسيا اليوم
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