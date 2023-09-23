بريطانيا تعلن دعمها المستمر لأوكرانيا.. "مهما كلف الأمر"

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أعلن نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المملكة المتحدة ستدعم أوكرانيا "لسنوات" إذا لزم الأمر، في مواجهتها مع روسيا.وأضاف دودن: "إلى أن نصل إلى نهاية النزاع، ستقف المملكة المتحدة إلى جانب أوكرانيا مهما كلف الأمر لأسابيع وأشهر، بل ولسنوات إذا اقتضت الضرورة".في وقت سابق من أيلول قال رئيس الأركان العامة البريطانية باتريك ساندرز إن بلاده تقوم بتدريب ما بين 30% و40% من "المتطوعين" الأوكرانيين.