مالي... ارتفاع حصيلة ضحايا قصف تمبكتو

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ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الذي استهدف مدينة تمبكتو في شمال مالي إلى 5 قتلى، وفق ما أعلن مسؤول محلي.وجاء الهجوم بعد شهر ونصف الشهر على حصار فرضه متشددون على المنطقة.وقع الهجوم الخميس، فيما تم دفن الضحايا الجمعة، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن حاكم منطقة تمبكتو باكون كانتي قوله.وأكد مصدر طبي إصابة 20 شخصا بجروح في الهجوم.وفي وقت سابق، أفاد مسؤول آخر في المدينة بأن "المتشددين أطلقوا 3 قذائف على تمبكتو. وسقط 3 قتلى مدنيين على الأقل، بينهم أطفال".وأعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وهي تحالف متشدد تابع لتنظيم القاعدة يقاتل منذ سنوات ضد دولة مالي، في مطلع أغسطس "الحرب في منطقة تمبكتو"، محذرة الشاحنات القادمة من مناطق مجاورة من دخول المدينة.