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عربي-دولي

بمناسبة عيد ميلاده.. تهنئة من الفضاء لزعيم دولة إسلامية

Lebanon 24
23-09-2023 | 03:23
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قدم رائد الفضاء الروسي أوليغ كونونينكو، الموجود في محطة الفضاء الدولية في رسالة بالفيديو، التهنئة لرئيس تركمانستان سردار بيردي محمدوف بمناسبة عيد ميلاده، وبحسب ما أفادت به صحيفة "تركمانستان المحايدة" الناطقة بالروسية.
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وذكرت الصحيفة أن كونونينكو، الذي يحمل لقب "بطل روسيا" وكذلك لقب "بطل تركمانستان"، هو من مواليد جمهورية تركمانستان.

وجاء في التهنئة: "أرجو من سعادتكم أيها الرئيس سردار قربانجوليفيتش العزيز! قبول من على متن محطة الفضاء الدولية، أصدق التهاني القلبية بمناسبة عيد ميلادكم".

وأشار كونونينكو في التهنئة إلى أنه أخذ معه في الرحلة الفضائية صورة لرئيس تركمانستان وعلم هذه الجمهورية وكتابا مخصصا لمدينة أركاداغ.

وقال: "هذه الأشياء ستجسد هنا في الفضاء، وحدتي الدائمة وارتباطي الذي لا ينفصم مع مصير تركمانستان وشعبها".

وأشار رائد الفضاء كذلك إلى أنه فخور بكونه من مواليد الأراضي التركمانية.

وتمنى كونونينكو، لرئيس تركمانستان الصحة الجيدة والسعادة العائلية الكبيرة والازدهار والنجاحات الجديدة في نشاطاته المهمة والمسؤولة.


يوم أمس، أفاد المكتب الصحفي للكرملين اليوم بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هنأ بحرارة في اتصال هاتفي، رئيس تركمانستان سردار بيردي محمدوف بمناسبة حلول عيد ميلاده. (روسيا اليوم)

عربي-دولي

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