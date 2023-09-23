رئيسي يهنئ الملك سلمان وولي العهد باليوم الوطني السعودي

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هنأ الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي في رسائل منفصلة، العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة اليوم الوطني السعودي.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، السبت عن السفارة الإيرانية لدى السعودية، إعلانها أن رئيسي أبرق إلى الملك السعودي وولي عهده مهنئا باليوم الوطني.وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 أيلول من كل عام.وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.وكانت وزارة الخارجية الإيرانية هنأت عبر حسابها على منصة "أكس"، المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا باليوم الوطني للمملكة، معتبرة أن تعزيز وترسيخ العلاقات بين البلدين في إطار سياسة الجوار والتعاون الإقليمي يوفر فرصا قيمة وواعدة لتحقيق المزيد من الازدهار.وأعلنت إيران والسعودية في مارس الفائت، الاتفاق على استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين بمبادرة صينية، واستعاد البلدان علاقاتهما الدبلوماسية بعد قطيعة دامت 7 سنوات. (روسيا اليوم)