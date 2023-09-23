أوكرانيا تعلن مقتل قادة روس "مهمين" في هجوم سيفاستوبول.. والتفاصيل ستُكشف في أسرع وقت!

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وقال الجيش الأوكراني إن "تفاصيل الهجوم ستُكشف في أسرع وقت، والنتيجة مقتل وجرح عشرات المحتلين بينهم شخصيات قيادية رفيعة في الأسطول" مضيفة أن الهجوم وقع أثناء انعقاد "اجتماع لقيادة البحرية الروسية".



والجمعة، ذكر مسؤولون معينون من قبل روسيا أن صاروخا أوكرانيا واحدا على الأقل أصاب مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود في ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، وإن هجوما رقميا كبيرا عطل خدمات الإنترنت في شبه الجزيرة.





وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن جنديا في عداد المفقودين جراء القصف، لتعدّل بيانا سابقا قالت فيه إن الجندي لقي حتفه، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت 5 صواريخ إجمالا.





وجاء في بيان الجيش الأوكراني: "في 22 أيلول قرابة الساعة 12:00 (0900 بتوقيت غرينتش) نجحت قوات الدفاع الأوكرانية في قصف مقر قيادة أسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبول الواقعة تحت احتلال مؤقت". أعلنت أوكرانيا أن عشرات الأشخاص بينهم "شخصيات قيادية رفيعة في البحرية الروسية" قتلوا أو جُرحوا في هجوم صاروخي شنته اليوم السبت على مقر قيادة أسطول البحر الأسود الروسي في مدينة سيفاستوبول الساحلية في القرم قبل يوم.وقال الجيش الأوكراني إن "تفاصيل الهجوم ستُكشف في أسرع وقت، والنتيجة مقتل وجرح عشرات المحتلين بينهم شخصيات قيادية رفيعة في الأسطول" مضيفة أن الهجوم وقع أثناء انعقاد "اجتماع لقيادة البحرية الروسية".والجمعة، ذكر مسؤولون معينون من قبل روسيا أن صاروخا أوكرانيا واحدا على الأقل أصاب مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود في ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، وإن هجوما رقميا كبيرا عطل خدمات الإنترنت في شبه الجزيرة.وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن جنديا في عداد المفقودين جراء القصف، لتعدّل بيانا سابقا قالت فيه إن الجندي لقي حتفه، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت 5 صواريخ إجمالا.وجاء في بيان الجيش الأوكراني: "في 22 أيلول قرابة الساعة 12:00 (0900 بتوقيت غرينتش) نجحت قوات الدفاع الأوكرانية في قصف مقر قيادة أسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبول الواقعة تحت احتلال مؤقت".

وقال ميخائيل رازفوجاييف حاكم سيفاستوبول الذي نصبته روسيا إن الهجوم تسبب في نشوب حريق وإنه طُلب من السكان تجنب وسط المدينة، حيث يقع المقر. وأضاف أن فرق الإطفاء تمارس عملها هناك وأن بعض الطرق أُغلقت.

وأفاد رازفوجاييف بعدم سقوط ضحايا مدنيين أو وقوع أضرار بالبنية التحتية المدنية في تقرير عن الهجوم على تطبيق تيليغرام.



وتشن أوكرانيا هجمات متكررة على شبه جزيرة القرم، التي استولت عليها روسيا وضمتها في 2014، فيما تواصل القوات الأوكرانية هجومها المضاد المستمر منذ 4 أشهر تقريبا.



ووصف مسؤولون أوكرانيون الهجمات على أهداف الجيش الروسي في الأراضي، التي تحتلها روسيا بأنها مشروعة. (سكاي نيوز)