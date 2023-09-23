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عربي-دولي

البرهان يحذّر من الحرب: إذا استمرت فإنها ستنتشر في كامل أنحاء السودان

Lebanon 24
23-09-2023 | 04:51
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أكد قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أن "كل المفاوضات التي تحقق السلام في السودان مرحب بها".

وتعهد البرهان في حديث لـ "العربية" أنه "عندما تنتهي الحرب سيتم التشاور حول حكومة مدنية تدير المرحلة الانتقالية".
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وأوضح البرهان أن "الجيش السوداني يعتمد استراتيجية محدودة في القتال حفاظا على ممتلكات الدول". وشدد على أن "الجيش مسؤول دستوريا عن حماية السودان: واستخدام القوة: واحتكار القوة المسلحة:

واتهم رئيس مجلس السيادة السوداني، قوات الدعم السريع "بالاعتماد على الكثير من المرتزقة، ولدينا أدلة".

وقال إن "قوات الدعم السريع هي من ارتكبت الجرائم، وبالتالي هي من تُرفع ضدها الدعاوى"، نافيا أن يكون الجيش السوداني قد تورط في أي جرائم" مضيفاً أنه "إذا استمرت الحرب حتما ستنتصر القوات المسلحة"، محذرا من أنه "إذا استمرت هذه الحرب فإنها ستنتشر في كامل أنحاء السودان".

واندلعت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل بسبب خطط لدمج قوات الدعم السريع رسمياً في الجيش في إطار عملية انتقال سياسي بعد أربع سنوات من الإطاحة بالرئيس عمر البشير، الذي حكم البلاد لفترة طويلة، في انتفاضة شعبية.



ولم تنجح المزاعم السابقة للجانبين بأنهما يريدان السلام ومستعدان لوقف إطلاق النار في وقف إراقة الدماء. (العربية)
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