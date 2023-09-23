منصب جديد.. كامالا هاريس في مهمّة تستقطب الأضواء قبيل انتخابات 2024

أوكلت لنائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس مهمة جديدة يرجح بأن تستقطب الأضواء بشكل أكبر قبيل انتخابات 2024 وتتمثل بمكافحة أعمال العنف التي تستخدم فيها الأسلحة النارية.



وستتولى هاريس، البالغة 58 عاما، رئاسة مكتب البيت الأبيض لمنع العنف بالأسلحة النارية الجديد والذي سيتيح التنسيق بشأن المسألة رغم افتقاره إلى حد كبير لأي سلطة تنفيذية تمكنه من السيطرة على الوضع في بلد حيث يتجاوز عدد الأسلحة النارية عدد السكان.

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وفي بيان، قالت هاريس: "نعرف بأن الحرية الحقيقية غير ممكنة ما لم يتمتع الناس بالأمان"، مضيفة: "لا نملك لحظة ولا أرواحا نضحي بها في بلد "يمزقه" عنف الأسلحة النارية".



وتابعت: "بعد كل عملية إطلاق نار كبيرة، تتردد الرسالة البسيطة ذاتها في أنحاء البلاد"، مضيفة أن الأميركيين يناشدون القادة التحرك.