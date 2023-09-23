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عربي-دولي

بينهم شخصيات رفيعة.. عشرات القتلى والجرحى في هجوم على الأسطول الروسي بالقرم

Lebanon 24
23-09-2023 | 06:10
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أعلنت أوكرانيا أن عشرات الأشخاص بينهم "شخصيات قيادية رفيعة في البحرية الروسية" قتلوا أو جُرحوا في هجوم صاروخي شنته على مقر قيادة أسطول البحر الأسود الروسي في مدينة سيفاستوبول الساحلية في القرم، قبل يوم.
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ولفت الجيش الأوكراني اليوم، إلى ان "تفاصيل الهجوم ستُكشف في أسرع وقت والنتيجة مقتل وجرح عشرات المحتلين بينهم شخصيات قيادية رفيعة في الأسطول"، مشيرا الى أن الهجوم وقع أثناء انعقاد "اجتماع لقيادة البحرية الروسية".

وقال رئيس الاستخبارات الأوكرانية، كيريلو بودانوف، إن الهجوم أدى إلى مقتل "تسعة أشخاص على الأقل" بينهم جنرالات، حسبما صرح لإذاعة "صوت أميركا".
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