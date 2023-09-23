Advertisement

عربي-دولي

البابا فرنسيس: المهاجرون ليسوا غزاة

Lebanon 24
23-09-2023 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1110197-638310720772160197.jpg
Doc-P-1110197-638310720772160197.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا البابا فرنسيس الأول، الدول الأوروبية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه المهاجرين، نافيا قيام المهاجرين بـ"غزو" القارة.

وحض البابا فرنسيس السبت الحكومات الأوروبية لبذل المزيد من الجهود لرعاية المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط، قائلا "هؤلاء الذين يخاطرون بحياتهم في البحر لا يغزون، بل يبحثون عن الترحيب".
Advertisement

وأضاف في ختام اجتماع للأساقفة والشباب من جميع أنحاء منطقة البحر المتوسط أن الهجرة "هي واقع في هذا الزمن، وهي عملية تشمل ثلاث قارات حول البحر المتوسط ويجب إدارتها ببصيرة حكيمة تتضمن استجابة أوروبية". (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:15 | 2023-09-23
09:00 | 2023-09-23
08:40 | 2023-09-23
08:30 | 2023-09-23
08:15 | 2023-09-23
08:13 | 2023-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24