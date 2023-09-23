خطر كبير.. تحذير من تكرار كارثة درنة في هذه الدولة العربية

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كشفت وثيقة عن مخاوف رسمية بالعاصمة اليمنية الموقتة عدن من تكرار كارثة السيول التي شهدتها مدينة درنة الليبية قبل نحو أسبوعين وخلفت آلاف القتلى والمفقودين.ووجّه مدير مكتب وزارة الزراعة والري في عدن عيدروس السليماني الى خطاب رسمي الى المحافظ، حذر فيه من تكرار كارثة درنة بالمدينة، مع التغييرات المناخية التي يشهدها العالم خلال السنوات الأخيرة.كما لفت في خطابه إلى أن أحد أسباب الكارثة التي شهدتها مدينة درنة بأن جزءاً من المدينة قد تم بناؤه في وادٍ يمنع البناء فيه.وحذر من "وضع مماثل في مدينة عدن في منطقة الحسوة وبئر أحمد، حيث تم بناء مساكن في الوادي قد يؤدي إلى كارثة. كما أن شق طريق العلم - الحسيني أصبح سدا لتحويل السيول إلى القرى ومدينة عدن".وأكد السليماني أن "وادي تبن هو الذي يمثل الخطر على عدن"، مطالباً بعقد لقاء بين سلطتي عدن ولحج ووزارة الزراعة والري والثروة السمكية للخروج بحلول مناسبة لتفادي أي كوارث في المستقبل.