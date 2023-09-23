رئيس الوزراء العراقي يزور روسيا في الأسابيع القليلة المقبلة

نقلت وزارة الخارجية العراقية عن وزير الخارجية فؤاد حسين، قوله إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيزور روسيا في الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك في بيان خلال اجتماعه مع نظيره الروسي سيرجي لافروف.



وكان وزير خارجية العراق قد اجتمع مع نظيره الروسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

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