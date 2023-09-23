إنطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة

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إنطلقت جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، اليوم، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور الوزراء المعنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، ووفود التفاوض من الدول الثلاث.وفي السياق، أوضح بيان لوزارة الموارد المائية والري في مصر، أن الجولة تأتي في إطار استكمال المفاوضات السابقة التي بدأت في القاهرة يومي 27 و28 آب الماضي، "بناء على توافق الدول على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في ظرف 4 أشهر".وقال وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، إن القاهرة "ستواصل التعامل مع المفاوضات بالجدية وحسن النوايا اللازمين، بغرض التوصل لاتفاق عادل ومتوازن، يراعي مصالحها الوطنية ويحمي أمنها المائي واستخداماتها الحالية.. وفي الوقت ذاته يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث".