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عربي-دولي

حسين ولافروف يتفقان على تعزيز العلاقات بين بغداد وموسكو

Lebanon 24
23-09-2023 | 08:30
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التقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، نظيره الروسي سيرغي لافروف، على هامش مشاركته في الأسبوع رفيع المستوى لاجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وذكر بيان للخارجية العراقية أن "اللقاء الذي جرى أمس الجمعة بحث آفاق التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية".

ونقل البيان عن الوزير العراقي قوله إن "بغداد تعمل على استكمال التحضيرات اللازمة لزيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى العاصمة الروسية موسكو خلال الأسابيع القليلة القادمة".

وأضاف حسين أن "المباحثات بين الجانبين خلال الزيارة ستوفر فرصة مناسبة لبحث التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية".

وأشار إلى "إمكانية عقد اجتماع اللجنة العراقية – الروسية المشتركة على هامش هذه الزيارة".

ونقل البيان عن وزير الخارجية الروسي "حرص بلاده على تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين".

وأشار لافروف إلى "تطلع بلاده إلى زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي إلى موسكو خلال الأسابيع القليلة القادمة". [روسيا اليوم]

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