الجيش الروسي يدمر دبابة ليوبارد مع طاقمها من العسكريين الألمان

Advertisement

أفادت وكالة "نوفوستي"، بأن الجيش الروسي تمكن من تدمير دبابة ليوبارد مع طاقمها من الجيش الألماني.وقال قائد مجموعة استطلاع عسكرية روسية، إن عناصر مجموعته تمكنوا من تدمير دبابة ليوبارد تم تسليمها إلى أوكرانيا مع طاقمها الألماني من العسكريين التابعين للجيش الألماني.وأضاف الضابط الروسي: "عندما تصدينا لهجوم أوكراني دوري، تم تدمير دبابة من طراز ليوبارد خلال ذلك. وعلى الفور توجهت مجموعة من عناصرنا بحثا عن الناجين في الدبابة المحترقة على أمل أخذ أسرى للحصول على معلومات منهم".ووفقا للضابط الروسي، توفي العسكري الألماني لاحقا بسبب الجراح التي أصيب بها. (روسيا اليوم)