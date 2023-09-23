تحمل ذخائر عنقودية.. هذه مميّزات صواريخ "أتاكمز" التي تنتظرها أوكرانيا

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كشفت تقارير إخبارية، أن الولايات المتحدة تعتزم تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى من طراز "أتاكمز"، القادرة على حمل ذخائر عنقودية.وطالما طلبت كييف الحصول على صواريخ "أتاكمز" لدعمها في استهداف خطوط الإمداد والقواعد الجوية وشبكات القطارات وتعطيلها، في الأراضي التي تحتلها روسيا، بحسب رويترز.ويصل مدى صواريخ "أتاكمز" إلى نحو 190 ميلا (حوالي 306 كلم)، وهو ضعف مدى الصواريخ التي تمتلكها أوكرانيا من العهد السوفيتي من طراز "أو تي آر-21 توشكا"، بحسب "واشنطن بوست".هذا المدى سيسمح لكييف، بإصابة مواقع القيادة ومخازن الذخيرة والطرق اللوجستية خلف الخطوط الأمامية، التي تحتمي خلفها القوات الروسية.وتحمل هذه الصواريخ رؤوسا حربية من فئة "WDU18"، بوزن يبلغ 500 باوند (نحو 227 كيلوغرام).وبحسب شركة "لوكهيد مارتن" المصنعة للصواريخ، فإن "نظام الصواريخ التكتيكية أتاكمز أرض-أرض، قادر على ضرب أهداف تتجاوز نطاق مدافع الجيش وصواريخ أخرى". كما أنه يتم إطلاق صواريخ أتاكمز من قاذفات "MLRS M270 وM270A1".ووفقاً للشركة، كانت صواريخ أتاكمز "ناجحة جدا" عندما تم استخدامها في عملية عاصفة الصحراء (حرب الخليج الثانية).هذا وذكرت "واشنطن بوست" أن نظام "أتاكمز" المسلح بذخائر عنقودية، والمقرر تسليمه لأوكرانيا، قادر على نشر المئات من القنابل الصغيرة على مساحة واسعة.