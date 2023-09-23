البنتاغون يصادق على حزمة مبيعات عسكريّة للسعودية

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أعلنت وكالة الأمن والتعاون الدفاعي الأميركية "إخطار الكونغرس بموافقة وزارة الدفاع الأميركية، على حزمة مبيعات عسكرية محتملة للسعودية بقيمة 500 مليون دولار".وفي بيان، أشارت الوكالة التابعة للبنتاغون إلى ان "هذه الصفقة المقترحة ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة".كما لفتت الى انها "ستعزز قدرة السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية".