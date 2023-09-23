السويد.. إصابات بانهيار ضخم على طريق سريع رئيسي (صور)

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أدى انهيار أرضي غربي السويد الى انهيار ضخم على طريق سريع رئيسي يؤدي إلى النرويج في وقت مبكر السبت.وقالت الشرطة إن 4 سيارات وحافلة على الأقل انزلقت عن الطريق واصطدمت، وتم نقل 3 أشخاص إلى المستشفى. لحقت أضرار بالعديد من المباني والمرافق، بما في ذلك مطعم من سلسلة "برغر كنغ".وقال المتحدث باسم الشرطة، أوغست براندت، لإذاعة "إس في تي" العامة السويدية إن خدمات الطوارئ السويدية تلقت إنذارا في الساعة 1:45 صباحا وأن جزءا كبيرا من طريق "إي 6" قد انهار في ستينونغسوند.