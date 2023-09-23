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عربي-دولي

السويد.. إصابات بانهيار ضخم على طريق سريع رئيسي (صور)

Lebanon 24
23-09-2023 | 09:45
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أدى انهيار أرضي غربي السويد الى انهيار ضخم على طريق سريع رئيسي يؤدي إلى النرويج في وقت مبكر السبت.


وقالت الشرطة إن 4 سيارات وحافلة على الأقل انزلقت عن الطريق واصطدمت، وتم نقل 3 أشخاص إلى المستشفى. لحقت أضرار بالعديد من المباني والمرافق، بما في ذلك مطعم من سلسلة "برغر كنغ".
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وقال المتحدث باسم الشرطة، أوغست براندت، لإذاعة "إس في تي" العامة السويدية إن خدمات الطوارئ السويدية تلقت إنذارا في الساعة 1:45 صباحا وأن جزءا كبيرا من طريق "إي 6" قد انهار في ستينونغسوند.
 
 
 
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