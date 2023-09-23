مدينة أميركية تعلن الطوارئ.. والسبب تسرب مياه مالحة لنهر المسيسبي



Advertisement

وانخفض منسوب النهر، الذي ينبع من ولاية مينيسوتا في الشمال ويصب في خليج المكسيك جنوبا، للعام الثاني على التوالي.



ويرجع ذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة في أشهر الصيف وتراجع معدلات هطول الأمطار. أعلنت رئيسة بلدية نيو أورلينز كبرى مدن ولاية لويزيانا الأميركية، حالة الطوارئ في المدينة، بعدما تسربت مياه مالحة إلى نهر المسيسبي في تهديد محتمل لإمدادات مياه الشرب، بينما قد تعلن الولاية كلها حالة طوارئ مماثلة خلال أيام.وانخفض منسوب النهر، الذي ينبع من ولاية مينيسوتا في الشمال ويصب في خليج المكسيك جنوبا، للعام الثاني على التوالي.ويرجع ذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة في أشهر الصيف وتراجع معدلات هطول الأمطار.

وسمح النهر "المنكوب بالجفاف" كما وصفته مجلة "نيوزويك" الأميركية، لمياه البحر المالحة بالزحف شمالا، وبدأت بالفعل تؤثر على مياه الشرب في أجزاء من مقاطعة بلاكيماينز أقصى جنوبي لويزيانا.

وكان حاكم ولاية لويزيانا جون إدوراردز، أعلن حالة الطوارئ في تموز الماضي بسبب درجات الحرارة التي حطمت الأرقام القياسية، وأودت بحياة 16 شخصا.



وفي مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، قال كيث هينكلي رئيس أبرشية بلاكيماينز، إنه "تم توزيع المياه الصالحة للشرب على نحو ألفي من سكان منطقة اختلطت فيها إمدادات مياه الشرب بالمياه المالحة".



