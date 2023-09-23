وزير الخارجية السعودي يناقش مع نظيره الإيراني المستجدات الإقليمية والدولية

Advertisement

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، اليوم، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.وبحث الجانبان أوجه تكثيف اللقاءات التشاورية على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، بما يحقق المزيد من الآفاق الإيجابية، ويخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.