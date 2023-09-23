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عربي-دولي

وزير الخارجية السعودي يناقش مع نظيره الإيراني المستجدات الإقليمية والدولية

Lebanon 24
23-09-2023 | 14:49
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التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، اليوم، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78.
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وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

وبحث الجانبان أوجه تكثيف اللقاءات التشاورية على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، بما يحقق المزيد من الآفاق الإيجابية، ويخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
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