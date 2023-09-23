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عربي-دولي

الملف الأوكراني غاب عن كلمته.. لافروف: يحاولون إجبار العالم على اللعب وفقا لقواعدهم الأنانية

Lebanon 24
23-09-2023 | 14:54
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انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الولايات المتحدة والغرب، اليوم السبت، ووصفهما بالمدافعين الأنانيين عن نظام دولي أخذ في التلاشي.

لكن الوزير الروسي لم يتطرق خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى حرب بلاده في أوكرانيا.
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وقال لافروف: "تواصل الولايات المتحدة والجماعة الغربية التابعة لها تأجيج الصراعات التي تقسم البشرية بشكل مصطنع إلى كتل معادية وتعيق تحقيق الأهداف الشاملة. إنهم يبذلون كل ما في وسعهم لمنع تشكيل نظام عالمي حقيقي متعدد الأقطاب".

وأضاف: "إنهم يحاولون إجبار العالم على اللعب وفقا لقواعدهم الأنانية".
أما بالنسبة للحرب المستمرة لمدة 19 شهرا في أوكرانيا، فقد لخص بإيجاز بعض الشكاوى التاريخية التي تعود إلى تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991، لكنه لم يتطرق إلى القتال الحالي.
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