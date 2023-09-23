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وزير خارجية مصر: إثيوبيا "تمادت" في ملف سد النهضة

Lebanon 24
23-09-2023 | 16:04
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اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن إثيوبيا "تمادت بالاستمرار في ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي".

كلام شكري جاء خلال إلقائه كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78، اليوم السبت، إذ قال إنّ "إثيوبيا خرقت القانون الدولي واتفاق إعلان المبادئ لعام 2015"، وتابع: "نرفض أي إجراءات أحادية الجانب في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود بما في ذلك سد النهضة".
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وذكر الوزير المصري أن بلاده "تواجه ندرة مائية حادة، إذ تأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة، فهي الأقل من حيث معدل هطول الأمطار بين دول العالم، في حين يتجاوز تعداد سكانها 105 مليون نسمة، الأمر الذي أدى إلى الانخفاض الشديد لنصيب الفرد من المياه".

وتحدث شكري عن وجود عجز مائي سنوي يزيد على 50 بالمئة من احتياجاتنا المائية، وقال: "هذا الأمر يفرض علينا إعادة استخدام المياه المحدودة المتاحة لعدة مرات واستيراد مياه افتراضية في صورة واردات غذائية، بقيمة تقترب من 15 مليار دولار سنوياً".


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