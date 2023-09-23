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مُجدداً العالم الهولندي يُثير الجدل.. تنبأ بزلزال مدمر وتوقع مكان حدوثه! (صورة)

Lebanon 24
23-09-2023 | 23:00
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مُجدداً عاد عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس ليشعل الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد منشور حديث توقع فيه زلزالا مدمرا بقوة كبيرة.

وقال هوغربيتس في منشور على حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "الشكل (إم) يمثل زلزالا قويا. المناطق المحددة لوقوعه تقريبية".
 
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ونقل عالم الزلازل في منشور آخر تحذير الهيئة الجيولوجية SSGEOS التي يتبع لها على "إكس"، وجاء فيه: "تقلبات قوية جدا. يمكن أن تصل قوة النشاط الزلزالي إلى 7.5 درجة أو أكثر".

كما ذكر هوغربيتس تحذير SSGEOS بأنه "يمكن أن يؤدي اقتران المريخ وعطارد والمشتري في 22 أيلول إلى هزة قوية في وقت لاحق في 23 أو 24 أيلول".

وسبق أن حذر هوغربيتس من احتمالية وقوع زلازل مدمرة، أبرزها الزلزال الذي ضرب تركيا في 6 شباط الماضي، والذي خلّف أكثر من 50 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى، إذ توقع حدوث ذلك قبل 3 أيام.

وفي المقابل، يصرّ العلماء على عدم إمكانية التنبؤ بوقوع الزلازل والهزات الأرضية على الإطلاق.(سكاي نيوز)


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