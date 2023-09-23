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عربي-دولي

برسالة.. زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتعزيز التعاون مع الصين

Lebanon 24
23-09-2023 | 23:26
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تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بتعزيز علاقات التعاون مع الصين في رسالة إلى الرئيس شي جين بينغ، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وجاءت الرسالة ردا على التهنئة التي أرسلها شي بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس كوريا الشمالية هذا الشهر، حيث أبدى الرئيس الصيني استعداده لتعزيز التواصل الاستراتيجي والتعاون على مستوى فرق العمل.
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وقال كيم في الرسالة "أعتقد أن العلاقات التي تتسم بالود والتعاون بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) والصين ستتطور بشكل مطرد بما يتوافق مع متطلبات العصر الجديد ورغبة الشعبين في المستقبل".

وفي تموز الماضي، تعهد كيم بتطوير العلاقات مع الصين والوصول بها إلى "آفاق جديدة"، بعد لقائه الوفد الصيني الذي زار بيونغيانغ للمشاركة في الاحتفال بذكرى انتهاء الحرب الكورية.(سكاي نيوز)



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