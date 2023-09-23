تفاصيل مثيرة جداً عن صدّام حسين.. ماذا فعلَ قبل إعتقاله من قبل الأميركيين؟

كشفَ رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي أنّ الرئيس العراقي الأسبق الراحل صدّام حسين سعى إلى قتله من خلال محاولة إغتياله عام 1978، وقال: "رغم ذلك، رفضت رؤية صدام مُعتقلاً لدى الإحتلال الأميركي.. رغم جروحي الشخصية نتيجة محاولة اغتيال على يد النظام العراقيّ، إلا إنني رفضتُ زيارة صدام بعد إعتقاله كي لا أرى رئيس العراق في أيدي جنود الإحتلال ولأنّ التقاليد لا تسمح الشماتة".

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وفي حديثٍ عبر صحيفة "الشرق الأوسط"، كشف علاوي أنَّ صدام حسين كان قريباً من ساحة الفردوس في بغداد حينما قامت مُدرّعة أميركية بإسقاط تمثاله، وأضاف: "في الليلة نفسها، قاد صدام من مقرّ سري قريب، أول عملية للمقاومة ضد الأميركيين، وهي استهدفت مواقع لقواتهم في محيط مسجد أبو حنيفة النعمان بالأعظمية، وأنه كاد يشارك شخصياً في الهجوم لكن مرافقيه منعوه خوفاً عليه".