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عربي-دولي

بايدن يتلقى جرعة محدثة من لقاح كورونا.. هذا ما كشفه طبيبه

Lebanon 24
24-09-2023 | 00:26
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أكد طبيب الرئيس الأميركي جو بايدن ان الأخير تلقى جرعة من اللقاح المحدث لكوفيد-19 إضافة إلى اللقاح السنوي للإنفلونزا.

وقال كيفن أوكونور الطبيب الشخصي لبايدن إن الرئيس الأميركي يأمل أن يحذو الآخرون حذوه.
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وأعطى المسؤولون الصحيون الأميركيون الأسبوع الماضي موافقتهم لشركتي فايزر وموديرنا على إنتاج نسخ محدثة من اللقاحات المضادة لكوفيد والقادرة على التكيف بشكل أفضل مع متحورات الفيروس المنتشرة حاليا.

كما أوصى المسؤولون بأن يتلقى جميع الأميركيين الذين بلغوا 60 عاما أو أكثر اللقاح المضاد للفيروس المخلوي التنفسي "آر سي في".

وفي الحادي عشر من أيلول الماضي، أنهى بايدن وبشكل رسمي حالة الطوارئ الصحية الوطنية التي أُعلنت بسبب كوفيد وجرى بموجبها على مدى أكثر من ثلاث سنوات توفير دعم استثنائي للنظام الصحي في بلد سجّل أكثر من مليون وفاة بسبب فيروس كورونا.(سكاي نيوز)



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