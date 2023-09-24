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شهيدان فلسطينيان إثر إقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم نور شمس في طولكرم

Lebanon 24
24-09-2023 | 00:27
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إستشهد شابّان فلسطينيان إثنان وأصيب آخرون بجروح إثر إقدام قوات من الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، على إقتحام مخيم نور شمس شرق طولكرم.
 
وأشارت وكالة "روسيا اليوم" إلى أنَّ آليات عسكرية وجرافات إسرائيليّة دخلت إلى المخيم وقامت بجرف الشارع الرئيسي والبنية التحتية فيه، فيما اعتلت قناصة القوات الإسرائيليّة أسطُح منازل المواطنين. 
 
وإثر الإقتحام الذي حصل، دارت إشتباكات عنيفة بين الجنود الإسرائيليين والمقاومين الفلسطينيين، ما أسفر عن إستشهاد الشابين الفلسطينيين أسيد فرحان أبو علي جبعاوي (21 عاماً) وعبد الرحمن سليمان أبو دغش (32 عاماً). 
إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن انفجارات متتالية تُسمع في مخيم نور شمس ناتجة عن استهداف القوات الإسرائيلية من قبل المقاومين الفلسطينيين بالعبوات المتفجرة، مشيرة إلى أن المقاومين تمكنوا أيضاً من ضرب آلية إسرائيلية وعرقلة حركتها باستخدام عبوة ناسفة.
 
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