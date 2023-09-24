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عربي-دولي

جريمة مروّعة في مصر.. "طبيب" يقتل والديه بطريقةٍ شنيعة!

Lebanon 24
24-09-2023 | 00:44
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كشفت التحرّيات الأولية تفاصيل مثيرة عن واقعة العثور على جثة رجل وزوجته داخل شقتهما بمدينة بنك فيصل بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية - مصر.

وقال شهود عيان إنه فور وقوع الحادثة، توجه نجل المجني عليهما إلى المسجد وظل يردد الآذان ويبكي بشدة ويهذي بكلمات غير مفهومة، وتبين أنه يعاني من حالة نفسية سيئة وكان يتلقى العلاج.
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وذكر موقع "القاهرة 24" المصري أن مديرية أمن الإسكندرية تلقت إخطاراً من قسم شرطة المنتزه أول يفيد بوقوع جريمة قتل والعثور على جثة رجل وزوجته داخل شقتهما.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة المنتزه أول إلى موقع الحادث حيث تم العثور على جثة رجل وزوجته وتبين أنهما قتلا ذبحاً.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المتهم بارتكاب الواقعة هو نجل المجني عليهما وأنه يعاني من ظروف نفسية سيئة، مع الإشارة إلى أن الأخير هو طبيب تخدير.
 
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