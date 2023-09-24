بالأسماء.. هذه الدول قد يضربها الزلزال المروع الذي توقعه العالم الهولندي

حذّر العالم الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس، من زلزال قوي قد يهزّ العالم اليوم الأحد، وقال: "تقلبات قوية جداً يمكن أن يصل نشاطها الزلزالي إلى 7.5 م أو أعلى".



الفلبين وغيرها

فقد أعاد هوغربيتس مساء أمس السبت، نشر تحذير من الهيئة الجيولوجية ssgeos، التي يتبع لها، على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، مرفقاً كلامه بخريطة توضح البلدان التي ستشهد النشاط الزلزالي.



وتبيّن من الخريطة أن زلزالاً قوياً قد يضرب مناطق من الفلبين وإندونيسيا وما يجاورها من جنوب شرق آسيا غرب المحيط الهادي، ومناطق أخرى إلى الجنوب من أستراليا ونيوزلندا.

Typical M-shape form. This is a big one. The marked regions are approximations. https://t.co/Z1L9rH7jsp pic.twitter.com/aagAcU1mrX — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) September 23, 2023 Advertisement

أتى هذا الإعلان بعدما أوضح هوغربيتس أن الزلزال سيأتي من أن اقتران المريخ وعطارد والمشتري في 22 أيلول، كاشفاً أن هذا الاقتران قد يؤدي إلى هزة قوية في وقت لاحق في 23 أو 24أيلول.



وأضاف أنه من المرجح أن تحدث مجموعات من الهزات القوية ما بين 26 و28 أيلول، قد تصل إلى 6 درجات على مقياس رختر.



كما شمل التحذير عدة احتمالات لقوة الزلزال القوي المتوقع، محدداً نسبة ما بين 50% إلى 70% لحدوث زلزال تتراوح قوته ما بين 7 إلى 8.5 درجات على مقياس رختر.(العربية)





