Advertisement

عربي-دولي

المياه أصبحت بنية: ميناء درنة تحول مكباً للجثث.. وتعرفوا إلى قصة عجوز اختبأت بثلاجة تطفو

Lebanon 24
24-09-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1110379-638311431125821765.png
Doc-P-1110379-638311431125821765.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد مرور أسبوعين على الكارثة التي ضربت مدينة درنة في الشرق الليبي جراء الفيضانات والسيول التي خلفها إعصار دانيال، تحولت إلى مكب للركام، لاسيما ميناءها.

فقد أضحى هذا الميناء الذي كان يستقبل السفن والبضائع والركّاب وينطلق منه الصيادون، مكباً للجثث والسيارات.
Advertisement

وعلى مدى الأيام الماضية، خلا من العمّال والصيادين والمارّة. وحدها فرق البحث والإنقاذ المحلية والدولية انتشرت في المكان للمساعدة في انتشال ما استقرّ في قعر حوضه.

فيما تناثرت على رصيف هذا الميناء، أغراض شخصية لفظها البحر أو استخرجها الغطاسون، من علب حليب أطفال، لأدوات مطبخ، أو علب مساحيق التنظيف، وقوارير زيت طبخ...

عالقون في سيارات غارقة
من جهته، أكد رئيس لجنة الأزمة في مصلحة الموانئ والنقل البحري الكابتن محمد شليبطة لوكالة "فرانس برس" أنه يتمّ تنسيق الجهود "للبحث عن العالقين، حيث يُتوقع أن يكون هناك أشخاص داخل مركباتهم الآلية التي غرقت".

وأوضح أن "الميناء قسّم إلى قطاعات، وكل منطقة كُلّف بها فريق معيّن".

المياه أصبحت بنية
أما عمليات البحث فتجري عبر الغطس والتحسّس، إذ إن "الرؤية معدومة" في المياه الداكنة التي تحوّل لونها إلى البنيّ بسبب الوحول، وفق ما أوضح الغطّاسون.

ويرجح أن تستغرق عملية انتشال ما استقر في قعر حوض الميناء أو حتى في قعر البحر أبعد من الميناء، وقتًا طويلًا.

عجوز داخل ثلاجة

وعن أغرب حالات الإنقاذ التي شهدها رصيف هذا الميناء، روى عدد من البحارة قصة امرأة عجوز اختبأت داخل ثلاجة. وأوضح أن الثلاجة كانت تطفو على وجه الماء، فيما كانت المرأة تصرخ طالبة النجدة.

فهرع إليها بعض البحارة، ليجدوها عارية تسأل: "أين أختي؟".

كما أشاروا إلى انتشال رجل مصري، أكد لهم أنه كان نائماً فاستيقظ ليجد نفسه يطفو في عرض البحر، دون أن يعي كيف وصل إلى هناك.

يشار إلى أن الفيضانات التي تسبب بها الإعصار دانيال قبل أسبوعين في ليبيا حصدت ما لا يقل عن 3845 قتيلا، بحسب حصيلة جديدة غير نهائية أعلنها أمس السبت محمد الجرح المتحدث باسم لجنة الإشراف على عمليات الإغاثة.(العربية)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:37 | 2023-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:32 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:56 | 2023-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:13 | 2023-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2023-09-24
11:53 | 2023-09-24
11:33 | 2023-09-24
11:00 | 2023-09-24
10:30 | 2023-09-24
10:20 | 2023-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24