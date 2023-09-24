بعد تكهنات حول صحته.. قديروف يطل بوزن زائد وصوت متعب! (فيديو)

بعد عرض القناة الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي لرمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان مقطع فيديو يوم الأربعاء الماضي، يظهر فيه الزعيم بصحة جيدة عقب أسابيع من الاختفاء، أطلّ الرجل شخصياً.



ففي سلسلة من مقاطع الفيديو صدرت مؤخراً، بدد الزعيم الشيشاني الشائعات المستمرة حول شدة مرضه، حيث ظهر قديروف وهو يمشي في حديقة، ويؤكد للناس على أنه بخير، وفقا لصحيفة "التيلغراف".



وقال: "أنا لا أموت.. أنصح بشدة أي شخص لا يستطيع التمييز بين الحقيقة والأكاذيب على الإنترنت أن يمشي في الهواء الطلق ويرتب أفكاره.. المطر ينشط بشكل رائع".

After the massive celebrations we saw, about Kadyrov “going in a Coma”…



"I highly recommend to everyone who can't distinguish truth from lies online to take a walk in the fresh air and clear their thoughts. Rain is wonderfully invigorating”



Some people never learn…#Kadyrov pic.twitter.com/uF66IYSDcn — il libanese (@Ramy_Sawma) September 17, 2023 Advertisement

مزيد من التكهنات



وعلى الرغم من سلوكه المرح، إلا أن الحملة الدعائية السريعة التي قام بها قديروف قد أشعلت المزيد من التكهنات حول صحته على ما يبدو.



فقد أطلّ الزعيم بوزن زائد، كما أصبح كلامه غير واضح في كثير من الأحيان، وبدا وكأنه يعاني من جحوظ بالعينين.



وفي إحدى فيديوهاته أيضاً، لاحظ معلقون وجود جهاز بلاستيكي على إصبعه، واقترحوا أنه لقياس مستويات الأكسجين في دمه.



كما رأى المراقبون أنه من الغريب أن يظهر قديروف لفترة وجيزة فقط في الفيديو الذي أطل به يزور مريضاً في مستشفى، ثم يلتقي مسؤولاً حكومياً، حيث قالوا إنه صوته بدا غريباً وكأنه تم التلاعب به.



مرض صعب

يشار إلى أن الزعيم الشيشاني رمضان قديروف يعاني من فشل كلوي حاد، وبالتالي يحتاج إلى غسيل الكلى بشكل متكرر.



وقد أثير الكثير من التكهنات مؤخراً بشأن الحالة الصحية لرئيس الشيشان الموالي لروسيا والبالغ من العمر 46 عاما، والذي يعد اليوم أحد أبرز أعداء أوكرانيا.(العربية)



