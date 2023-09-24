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عربي-دولي

لتجاوز الأخطاء التي وقعت مع بدايات الحرب.. خطط عسكرية روسية "مثيرة" في أوكرانيا

Lebanon 24
24-09-2023 | 05:27
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نجح الجيش الروسي خلال ذروة الهجوم الأوكراني المضاد في تفادي الأخطاء العسكرية السابقة التي وقعت مع بدايات الحرب، واتبع نهجاً عسكرياً واضحاً يمكنه من تحقيق أهدافه وتقليل الخسائر وحماية أرواح الجنود.
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وقد كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية تفاصيل الاستراتيجية الروسية، إذ قالت إن القوات الروسية أمضت شهورا في بناء خنادق عميقة شديدة التحصين في جنوب أوكرانيا بطول يقترب من 1000 كيلو متر، وخاصة في منطقتي خيرسون وزابوروجيا، إضافة إلى زرع الألغام في مساحات شاسعة، لدرجة أن بعض المناطق يحتوي كل متر فيها على 5 ألغام.

كما نقلت روسيا مواقع القيادة والعديد من مستودعات الذخيرة بعيدا عن الخطوط الأمامية للقتال بعد أن ضربتها أوكرانيا باستخدام صواريخ هيمارس، الأمر الذي ساهم في توفير الحماية وزيادة خطوط الإمداد.


وشملت التحركات الروسية الهادفة لامتصاص الهجوم الأوكراني، إخفاء الدبابات وناقلات الجند المدرعة تحت شبكات التمويه، فضلا عن القيام بطلعات جوية لإطلاق النار على المواقع الأوكرانية قبل الانسحاب بسرعة وتوزيع الطائرات الحربية على عدد من المطارات لتجنب المسيرات الأوكرانية.

وفي سياق آخر من الأزمة الأوكرانية، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" نفاد القذائف المدفعية في أوكرانيا، وأن الغرب ربما لن يكون بمقدوره العمل على زيادة الإنتاج بالسرعة الكافية لإنتاج مليون قذيفة خلال العام الحالي في إطار تعهداته السابقة لكييف بتوفيرها. (سكاي نيوز)
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