عبد اللهيان: مستعدون للعودة إلى الاتفاق النووي إذا التزم الآخرون

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أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن تبادل الرسائل مع الإدارة الأميركية مستمر على الرغم من مرور أشهر على توقف المفاوضات النووية بين إيران والدول الأوروبية وواشنطن.ولفت خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى أن "خطة سلطنة عمان لا تزال مطروحة على الطاولة"، في إشارة إلى الوساطة العمانية للعودة إلى محادثات إعادة إحياء الاتفاق النووي.كما أضاف "إذا كانت الأطراف الأخرى مستعدة، فنحن جادون في العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة حتى تعود جميع الأطراف إلى التزاماتها"، وفق ما نقلت وكالة تسنيم للأنباء اليوم الأحد.وكان عبد اللهيان أكد أمس السبت أيضا أن عودة الأطراف إلى الاتفاق النووي ليس بعيد المنال "إذا تخلت أميركا عن ازدواجيتها وأظهرت نية وإرادة حقيقية"، وفق تعبيره.علماً أن الأسابيع الماضية شهدت تعقيدات جديدة في هذا الملف، بعدما سحبت طهران رخصة عدد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في خطوة أثارت انتقاد الاتحاد الأوروبي، وواشنطن على السواء.