في انفجار عبوة ناسفة.. مقتل 4 جنود يمنيين وإصابة 3 آخرين

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قتل 4 جنود يمنيين وأصيب 3 آخرين في انفجار عبوة ناسفة زرعها عناصر يرجح أنهم من تنظيم القاعدة، ببلدة المصينعة في شبوة جنوب شرقي اليمن.ووقع الانفجار أثناء مرور مركبة عسكرية تابعة لقوات دفاع شبوة، التي تخوض اشتباكات متواصلة مع التنظيمات الإرهابية في المحافظة.وينشط تنظيم القاعدة بكثافة في المصينعة، في وقت تسعى به القوات إلى تأمين المنطقة من خلال ملاحقة تلك العناصر.وخلال الأشهر الأخيرة، قتل وأصيب العشرات من قوات دفاع شبوة في هجمات وانفجارات مماثلة، تقول القوات إن تنظيم القاعدة مسؤول عنها.وفي وقت سابق، عقد لقاء قبلي في المنطقة دعا إلى إخراج المنتمين لتنظيم القاعدة من المصينعة، كونهم يشكلون مصدر قلق لها.