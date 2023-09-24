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إحباط مؤامرة لتنفيذ 30 تفجيراً إرهابياً متزامناً في طهران

Lebanon 24
24-09-2023 | 07:30
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أعلنت وزارة الأمن الايرانية عن إحباط مؤامرة وحشية لتنفيذ 30 تفجيرا إرهابيا متزامنا في نقاط مختلفة مزدحمة في العاصمة طهران.

وقالت الوزارة في بيان: "أحبطنا مؤامرة وحشية لتنفيذ 30 تفجيرا إرهابيا متزامنا في نقاط مختلفة مزدحمة في العاصمة طهران، وتم اعتقال كل المتورطين في هذا المخطط الإرهابي".
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وأضافت أن "التفجيرات الإرهابية المخطط لها كانت تهدف إلى كسر هيبة الأمن وتقديم صورة مزعزعة للاستقرار في البلاد".

ولفتت إلى أن "قوات الأمن الإيرانية دهمت عدة مقار لإرهابيين في محافظات طهران والبرز وأذربيجان الغربية واعتقلت 28 عنصرا منهم". (روسيا اليوم)
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