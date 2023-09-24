بعد العملية الأذربيجانية في قره باغ.. لقاء بين أردوغان وعلييف في هذا الموعد

أفادت قناة NTV، بأنه من المقرر أن يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ناخيتشيفان في 25 أيلول بعد العملية الأذربيجانية في قره باغ.

ووفقا للقناة، سيناقش الرئيسان خلال اللقاء عملية أذربيجان في قره باغ، وكذلك "عملية نزع سلاح الجنود الانفصاليين". كما ستتم مناقشة موضوع ممر زنغزو.

وفي 19 أيلول، حدث تصعيد دوري آخر للوضع في قره باغ. وأعلنت باكو بدء "إجراءات محلية لمكافحة الإرهاب" وطالبت بانسحاب العسكريين الأرمن من المنطقة.

من جانبها، أكدت يريفان أنه لا توجد قوات مسلحة أرمنية في قره باغ ووصفت ما يحدث بأنه "عدوان واسع النطاق".

وفي ذات الوقت، دعت روسيا، أطراف النزاع إلى وقف إراقة الدماء والعودة إلى التسوية الدبلوماسية. وفي 20 أيلول، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أنه تم التوصل إلى اتفاق بمشاركة فرقة حفظ السلام الروسية بشأن تعليق إجراءات مكافحة الإرهاب في قره باغ. (روسيا اليوم)