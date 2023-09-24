مشهد نادر جداً.. قوارب تطوف في صحراء ليبيا القاحلة بعد كارثة درنة (فيديو وصور)

وصلت الكارثة التي ضربت شرق ليبيا منذ أسبوعين إلى الصحراء، اذ تحولت من منطقة قاحلة إلى ما يشبه البحر، فوقفت فيها حركة المرور تماما بعد ارتفاع منسوب المياه، وهو ما دفع عددا من الليبيين إلى استخدام القوارب للعبور.



وفي مشهد نادر، تحول طريق المخيلي الصحراوي الذي يربط بين منطقة التميمي ومدينة المرج إلى بحيرة عائمة، بعدما غمرته السيول وأخفت ملامحه وخطوطه.



كما أظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة، المياه بعدما وصل ارتفاعها إلى أكثر من 3 أمتار، وقد أغرقت السيارات في قاع البحيرة، ما أدّى إلى عزل الأهالي.

من صحراء قاحلة إلى بحر .. صور لغروب الشمس في منطقة ⁧#المخيلي⁩ الصحراوية جنوب ⁧#القبة⁩ في ⁧#ليبيا⁩ بعد 10 أيام من اعصار ⁧#دانيال⁩

⁦https://t.co/XhwWRIydOc⁩ pic.twitter.com/IbqxgbGOXh — جريدة الآن (@alaannews) September 23, 2023 Advertisement

صحراء ليبيا تتحول إلى بحور من الماء جراء #اعصار_ليبيا دانيال والسيول المنحدرة من الجبل الأخضر إلى جنوب ليبيا pic.twitter.com/1HyTrFPLj3 — إبراهيم فراج الفريدي (@ibrahimff1872) September 23, 2023



واثر هذا، أعلنت السلطات المحليّة، فتح مسار جديد للدخول إلى منطقة المخيلي، التي أغرقت المياه طريقها الرئيسي الواصل ببقية المناطق. واثر هذا، أعلنت السلطات المحليّة، فتح مسار جديد للدخول إلى منطقة المخيلي، التي أغرقت المياه طريقها الرئيسي الواصل ببقية المناطق.