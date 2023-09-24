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عربي-دولي

مشهد نادر جداً.. قوارب تطوف في صحراء ليبيا القاحلة بعد كارثة درنة (فيديو وصور)

Lebanon 24
24-09-2023 | 09:38
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وصلت الكارثة التي ضربت شرق ليبيا منذ أسبوعين إلى الصحراء، اذ تحولت من منطقة قاحلة إلى ما يشبه البحر، فوقفت فيها حركة المرور تماما بعد ارتفاع منسوب المياه، وهو ما دفع عددا من الليبيين إلى استخدام القوارب للعبور.

وفي مشهد نادر، تحول طريق المخيلي الصحراوي الذي يربط بين منطقة التميمي ومدينة المرج إلى بحيرة عائمة، بعدما غمرته السيول وأخفت ملامحه وخطوطه.

كما أظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة، المياه بعدما وصل ارتفاعها إلى أكثر من 3 أمتار، وقد أغرقت السيارات في قاع البحيرة، ما أدّى إلى عزل الأهالي.
 
 
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واثر هذا، أعلنت السلطات المحليّة، فتح مسار جديد للدخول إلى منطقة المخيلي، التي أغرقت المياه طريقها الرئيسي الواصل ببقية المناطق.
 
 


إلا أن البعض وجد حلاً آخر للتنقل، ولجأ إلى استخدام قوارب البحر للعبور إلى الجهة الأخرى، وذلك بعد أن تعذّر عليهم التنقل عبر السيارات.

وأدّت الفيضانات القويّة التي ضربت عدّة مناطق شرق ليبيا، خاصة مدينة درنة، إلى عزل عدد كبير من القرى الصغيرة والتجمعات، بعدما جرفت السيول الطرقات والجسور الرابطة بينها. (العربية)
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