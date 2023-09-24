Advertisement

عربي-دولي

خلال أيام.. إدارة بايدن توافق على سفر الإسرائيليين لأميركا دون تأشيرة

Lebanon 24
24-09-2023 | 10:30
A-
A+
Doc-P-1110501-638311725794390731.jpg
Doc-P-1110501-638311725794390731.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تستعد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الأسبوع، للموافقة على انضمام إسرائيل لبرنامج يسمح لمواطنيها بالسفر إلى الولايات المتحدة من دون الحصول على تأشيرة.

وتأتي هذه الخطوة رغم مخاوف واشنطن المستمرة بشأن معاملة الحكومة الإسرائيلية للأميركيين من أصول فلسطينية.
Advertisement

وتدير وزارة الأمن الداخلي الأميركية البرنامج، الذي يسمح حاليا لمواطني 40 دولة، معظمها أوروبية وآسيوية، بالسفر إلى الولايات المتحدة لمدة 3 أشهر من دون تأشيرة.

وسيصدر وزير الأمن الداخلي الأميركي أليخاندرو مايوركاس، الإعلان الخميس المقبل، بعد وقت قصير من تلقي توصية من وزير الخارجية أنتوني بلينكن بقبول إسرائيل، بحسب 5 مسؤولين مطلعين على الملف تحدثوا لـ"أسوشيتد برس" شريطة عدم الكشف عن هويتهم، بسبب عدم اتخاذ القرار حتى الآن.

وقال المسؤولون إنهم يتوقعون تسليم توصية بلينكن في موعد لا يتجاوز الثلاثاء المقبل، وسيأتي الإعلان النهائي بعد 8 أيام فقط من لقاء الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولم يتحدث الزعيمان عن هذا الأمر في تصريحاتهما المقتضبة للصحفيين خلال الاجتماع، لكنها كانت موضوع مفاوضات ونقاش مكثف لعدة أشهر.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:37 | 2023-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:32 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:56 | 2023-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:13 | 2023-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2023-09-24
11:53 | 2023-09-24
11:33 | 2023-09-24
11:00 | 2023-09-24
10:20 | 2023-09-24
10:00 | 2023-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24