Advertisement

عربي-دولي

نائبة مصرية: عودوا للضرب بالعصا في المدارس

Lebanon 24
24-09-2023 | 10:20
A-
A+
Doc-P-1110503-638311730145624452.jpg
Doc-P-1110503-638311730145624452.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

بعدما أضحت مسألة "الضرب في المدارس" من الأساليب المنبوذة عالمياً وعربياً منذ سنوات، فجرت نائبة في البرلمان المصري مفاجأة من العيار الثقيل.

فقد قدمت النائبة آمال عبد الحميد، اقتراحاً بالنظر في آليات إعادة هيبة المعلم.

ولم تر على ما يبدو سبيلاً لإعادة تلك الهيبة سوى عبر منح المعلمين والمعلمات "صلاحيات أوسع في التأديب والعقاب ومنها الضرب بالعصا".

وقالت في جلسة نيابية "لقد جرّبنا الأساليب التربوية الوافدة إلينا من الغرب، فكانت النتيجة.. أجيال لديها انفلات أخلاقي".

إلى ذلك، أشارت إلى استطلاع رأي أجرته بريطانيا مؤخراً بين أن 78% من أولياء الأمور يؤيدون الضرب بالعصا داخل المدارس مع التلاميذ المشاغبين..

وقد أثار هذا الاقتراح أو طلب إبداء الرأي في الاقتراح، جدلاً واسعاً بين المصريين على وسائل التواصل.

ففيما أيدت قلة قليلة آراء عبد الحميد، انتقد العديد من المعلقين هذا الاقتراح، معتبرين أنه بعيد كل البعد عن المبادئ التربوية الحديثة التي تركز على بناء شخصية الطلاب، وتشدد على أهمية راحتهم النفسية.

بينما اعتبر البعض الآخر أنه وصفة لمزيد من التدهور في القطاع التربوي بالبلاد.

أما آخرون فرأوا أن هناك فعلاً أولياء أمور في مصر يؤيدون ضرب أطفالهم في المدارس والمؤسسات التربوية، بغية منع تفلتهم، وإجبارهم على عدم المشاغبة والتركيز في الصف! (العربية)

 

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:37 | 2023-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:32 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:56 | 2023-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:13 | 2023-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2023-09-24
11:53 | 2023-09-24
11:33 | 2023-09-24
11:00 | 2023-09-24
10:30 | 2023-09-24
10:00 | 2023-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24