خلال أيام.. الموافقة على سفر الإسرائيليين لأميركا دون تأشيرة





وتأتي هذه الخطوة رغم مخاوف واشنطن المستمرة بشأن معاملة الحكومة الإسرائيلية للأميركيين من أصول فلسطينية.

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وتدير وزارة الأمن الداخلي الأميركية البرنامج، الذي يسمح حاليا لمواطني 40 دولة، معظمها أوروبية وآسيوية، بالسفر إلى الولايات المتحدة لمدة 3 أشهر من دون تأشيرة. تستعد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الأسبوع، للموافقة على انضمام إسرائيل لبرنامج يسمح لمواطنيها بالسفر إلى الولايات المتحدة من دون الحصول على تأشيرة.وتأتي هذه الخطوة رغم مخاوف واشنطن المستمرة بشأن معاملة الحكومة الإسرائيلية للأميركيين من أصول فلسطينية.وتدير وزارة الأمن الداخلي الأميركية البرنامج، الذي يسمح حاليا لمواطني 40 دولة، معظمها أوروبية وآسيوية، بالسفر إلى الولايات المتحدة لمدة 3 أشهر من دون تأشيرة.

وسيصدر وزير الأمن الداخلي الأميركي أليخاندرو مايوركاس، الإعلان الخميس المقبل، بعد وقت قصير من تلقي توصية من وزير الخارجية أنتوني بلينكن بقبول إسرائيل، بحسب 5 مسؤولين مطلعين على الملف تحدثوا لـ"أسوشيتد برس" شريطة عدم الكشف عن هويتهم، بسبب عدم اتخاذ القرار حتى الآن.



وقال المسؤولون إنهم يتوقعون تسليم توصية بلينكن في موعد لا يتجاوز الثلاثاء المقبل، وسيأتي الإعلان النهائي بعد 8 أيام فقط من لقاء الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.



ولم يتحدث الزعيمان عن هذا الأمر في تصريحاتهما المقتضبة للصحفيين خلال الاجتماع، لكنها كانت موضوع مفاوضات ونقاش مكثف لعدة أشهر.