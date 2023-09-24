الجيش الإسرائيلي يشن غارة على قطاع غزة... وإصابات على الحدود

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، شن غارات على أهداف في غزة، في هجوم جوي هو الثاني على القطاع خلال 24 ساعة.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا، إن الجيش بدأ بتنفيذ غارات على غزة.

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وفي وقت لاحق، أشار الجيش الإسرائيلي في بيان إلى أنه نفذ "هجمات باستخدام طائرة مسيرة ضد موقعين عسكريين لحركة حماس في منطقتي البريج وجباليا، حيث تجري مواجهات عنيفة تخللها إلقاء عبوات باتجاه قوات الجيش".







وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن طائرة إسرائيلية أغارت على موقع شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة.



وقالت إن طائرة من دون طيار استهدفت موقعا شرق المخيم بالقرب من السياج الفاصل، مما أدى إلى تدميره، من دون أن تتحدث عن إصابات.



ومن جهة أخرى، ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن 6 أشخاص أصيبوا برصاص إسرائيلي، خلال تظاهرات على حدود غزة الشرقية في وقت سابق من الأحد.



وكانت حصيلة سابقة للوزارة تحدثت عن 5 جرحى.





تجدد احتجاجات الحدود



شهد الأسبوع الماضي تجددت الاحتجاجات التي ينظمها فلسطينيون، على طول السياج الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة المحاصر، وفق "فرانس برس".

السبت نفذ الجيش الإسرائيلي غارة بطائرة مسيّرة على غزة بعد احتجاجات عنيفة، مما أسفر عن إصابة 3 فلسطينيين.

تزامنت الاحتجاجات مع إغلاق إسرائيل معبر إيريز (بيت حانون) الحدودي، وهو معبر للمشاة بين الجانبين.

كان يفترض أن يستأنف المعبر عمله الأحد الماضي بعد احتفالات رأس السنة العبرية، لكن "تقييما أمنيا" إسرائيليا قضى بتأجيل ذلك. (سكاي نيوز)