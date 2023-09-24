Advertisement

عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يشن غارة على قطاع غزة... وإصابات على الحدود

Lebanon 24
24-09-2023 | 12:19
A-
A+
Doc-P-1110526-638311803625972293.jpg
Doc-P-1110526-638311803625972293.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، شن غارات على أهداف في غزة، في هجوم جوي هو الثاني على القطاع خلال 24 ساعة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا، إن الجيش بدأ بتنفيذ غارات على غزة.
Advertisement

وفي وقت لاحق، أشار الجيش الإسرائيلي في بيان إلى أنه نفذ "هجمات باستخدام طائرة مسيرة ضد موقعين عسكريين لحركة حماس في منطقتي البريج وجباليا، حيث تجري مواجهات عنيفة تخللها إلقاء عبوات باتجاه قوات الجيش".



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن طائرة إسرائيلية أغارت على موقع شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وقالت إن طائرة من دون طيار استهدفت موقعا شرق المخيم بالقرب من السياج الفاصل، مما أدى إلى تدميره، من دون أن تتحدث عن إصابات.

ومن جهة أخرى، ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن 6 أشخاص أصيبوا برصاص إسرائيلي، خلال تظاهرات على حدود غزة الشرقية في وقت سابق من الأحد.

وكانت حصيلة سابقة للوزارة تحدثت عن 5 جرحى.


تجدد احتجاجات الحدود

شهد الأسبوع الماضي تجددت الاحتجاجات التي ينظمها فلسطينيون، على طول السياج الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة المحاصر، وفق "فرانس برس".
السبت نفذ الجيش الإسرائيلي غارة بطائرة مسيّرة على غزة بعد احتجاجات عنيفة، مما أسفر عن إصابة 3 فلسطينيين.
تزامنت الاحتجاجات مع إغلاق إسرائيل معبر إيريز (بيت حانون) الحدودي، وهو معبر للمشاة بين الجانبين.
كان يفترض أن يستأنف المعبر عمله الأحد الماضي بعد احتفالات رأس السنة العبرية، لكن "تقييما أمنيا" إسرائيليا قضى بتأجيل ذلك. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:32 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:56 | 2023-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:17 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:23 | 2023-09-24
16:00 | 2023-09-24
15:35 | 2023-09-24
15:05 | 2023-09-24
14:50 | 2023-09-24
14:36 | 2023-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24