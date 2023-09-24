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عربي-دولي

خطوة جريئة من النيجر ضد فرنسا... إجراء عقابي جديد في السماء

Lebanon 24
24-09-2023 | 13:12
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قرر المجلس العسكري الحاكم في النيجر حظر مرور كل الطائرات الفرنسية في أجواء البلاد، في أحدث خطوة يتحدى بها العسكريون باريس، وذلك حسبما أعلنت هيئة تنظم الملاحة الجوية في إفريقيا، الأحد.

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وأفاد موقع وكالة سلامة النقل الجوي في إفريقيا ومدغشقر على الإنترنت، نبأ الحظر النيجري على الطائرات الفرنسية.

وأوضح بيان منشور على موقع الوكالة، أن "سماء النيجر متاحة لكل الرحلات المحلية والدولية باستثناء الطائرات الفرنسية وتلك التي تستأجرها فرنسا، بما في ذلك الخطوط الجوية الفرنسية".





خطوات متتالية ضد فرنسا
 
 
منذ وقوع الانقلاب ضد حكم الرئيس محمد بازوم في أواخر يوليو الماضي، اتخذ المجلس العسكري الحاكم في النيجر سلسلة خطوات تقلص إلى حد كبير النفوذ الفرنسي في البلاد.
 
شمل ذلك وضع السفير الفرنسي لدى ينامي سيلفان إيتيه، قيد الإقامة الجبرية في مقر السفارة، وهو ما دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اتهام قادة الانقلاب باحتجاز الدبلوماسي.
 
شجع العسكريون الاحتجاجات الشعبية المناوئة لوجود القوات الفرنسية في النيجر، وحشدوا الآلاف أمام القاعدة الفرنسية الرئيسية.
 
منح العسكريون في النيجر القوات الفرنسية مهلة لمغادرة البلاد، لكن باريس قالت إن هؤلاء لا يملكون شرعية اتخاذ قرار كهذا.
 
 
ألغوا أيضا اتفاقات عسكرية مع باريس تتصل بالوجود الفرنسي العسكري في النيجر، إذ يقدر عدد الجنود الفرنسيين هناك بنحو 1500. (سكاي نيوز)
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