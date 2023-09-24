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عربي-دولي

في تمرد نادر... ضباط شرطة بريطانيون يرفضون الخروج بدورية مسلحة

Lebanon 24
24-09-2023 | 14:08
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تمرد نادر لعشرات الضباط من شرطة العاصمة البريطانية لندن بعدما رفضوا الخروج بدورية مسلحة، إثر توجيه تهمة القتل العمد إلى زميل لهم.
 
تهمة القتل العمد
 
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 فقد أعلن أكثر من 70 ضابطا من عناصر الشرطة في لندن أنهم يحتاجون وقتا للتفكير فيما إذا كانوا سيستمرون أم لا في حمل السلاح، نظرا لأن زميلهم يواجه تهمة القتل العمد، وفق ما أفادت "الغارديان".

تردد في اتخاذ القرار
 
ورفض آخرون الخروج في دوريات مسلحة منتظمة وفضلوا البقاء في مراكزهم، وذكر فريق ثالث أنهم سيتحركون فقط في حالة الطوارئ.

يأتي ذلك بعدما وجه القضاء البريطاني تهمة القتل العمد إلى ضابط أشير إليه باسم رمزي هو (NX121)، وذلك على خلفية قتل شاب أسود بالرصاص في سبتمبر من العام الماضي.

كفالة مشروطة
 
وقتل كريس كابا (24 عاما) في جنوب شرقي لندن، من جراء إطلاق النار على الزجاج الأمامي لسيارته، أثناء مطاردته من قبل عناصر الشرطة البريطانية.

ورغم توجيه تهمة القتل إلى الضابط، فإنه حصل على كفالة مشروطة، ويتوقع أن يخضع للمحاكمة العام المقبل.

يشار إلى أنه قبل توجيه التهمة للضابط، الأسبوع الماضي، أعاد 5 عناصر من الشرطة البريطانية "التذاكر الزرقاء" إلى مسؤوليهم، وهو مصطلح يعني رخصة حمل السلاح الناري. (العربية)
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